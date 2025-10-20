Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Die Late Night Show: So geht es Jimi Blue Ochsenknecht nach seinem Sieg!

SAT.1Staffel 2025Folge 15vom 20.10.2025
Die Late Night Show: So geht es Jimi Blue Ochsenknecht nach seinem Sieg!

Die Late Night Show: So geht es Jimi Blue Ochsenknecht nach seinem Sieg!Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 15: Die Late Night Show: So geht es Jimi Blue Ochsenknecht nach seinem Sieg!

54 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Jimi Blue Ochsenknecht ist der Sieger von "Promi Big Brother" 2025! In der Late Night Show treffen die Finalist:innen aufeinander. Erik erhält ein Küsschen von Harald, dem König der Herzen, während die zurückblicken. Gibt es noch Groll oder nur gute Vibes?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show
SAT.1
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 11 Staffeln und Folgen