Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Christina im Talk: War ihr Baby der Grund für ihren Exit?

SAT.1Staffel 2025Folge 8vom 13.10.2025
Christina im Talk: War ihr Baby der Grund für ihren Exit?

Christina im Talk: War ihr Baby der Grund für ihren Exit?Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 8: Christina im Talk: War ihr Baby der Grund für ihren Exit?

53 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Melissa und Jochen analysieren Sarah-Janes Ausraster - sie hat endgültig die Nase voll von Michael! Währenddessen feiern Harald und Désirée ihre ganz eigene Rohbau-Renaissance: ein Duo mit Abrisspotenzial! Im Haus wird spekuliert: Muss als nächstes ein Mann gehen? Christina ist nach ihrem Auszug zu Gast im Studio: War ihr Baby schuld an ihrem Exit? Ebenfalls dabei: Tanja Tischewitsch, Wildcard-Gewinner Marco Strecker und Pinar - die ihre Schmuggelware offenbart.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show
SAT.1
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 11 Staffeln und Folgen