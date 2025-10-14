Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

SAT.1Staffel 2025Folge 9vom 14.10.2025
57 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Jochen und Melissa begrüßen mit Marc Terenzi den ersten Männer-Exit von "Promi Big Brother" 2025. Warum fiel er bei den Bewohner:innen in Ungnade? Auch nach dem Auszug bleibt er im Gespräch - und die Ladies nehmen kein Blatt vor den Mund! Im Studio diskutieren Jochen, Marlene und Nina Kristin: Wie tickt Désirée wirklich? Nina Kristin erzählt, wie sie von Désirées Zielscheibe zu ihrer Reise-Kumpanin in Südfrankreich wurde. Zu Gast ist außerdem Mike Naseband, Sohn von Michael. Was hat er zu sagen?

