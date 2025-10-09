Yeliz Koc schaut Liebesfilme mit Jimi Blue Ochsenknecht: Was läuft da?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 4: Yeliz Koc schaut Liebesfilme mit Jimi Blue Ochsenknecht: Was läuft da?
66 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Was denkt der Checker vom Neckar Cosimo über die Bewohner:innen? Im Talk plaudert er aus: Er machte ein Praktikum bei Harald Glööcklers Designerin! Passend dazu verkündet Big Brother: Niemand Geringeres als die Mode-Ikööne übernimmt die Bauleitung! Wird es im Rohbau jetzt pompöös? Über Jimi Blue wird spekuliert: Bleibt er cool oder wird er doch noch wild? Außerdem: Yeliz Koc spricht offen über ihre Beziehung zu Jimi. Wie ist ihr Verhältnis heute - und wie schätzt sie seine Siegeschancen ein?
