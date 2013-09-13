Auftaktshow: Der Einzug Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Auftaktshow: Der Einzug
180 Min.Folge vom 13.09.2013Ab 12
Die Spekulationen haben ein Ende: Diese zwölf Bewohner wagen das Abenteuer Promi Big Brother - 15 Tage unter 24-Stunden-Dauerbeobachtung: David Hasselhoff, Fancy, Jan Leyk, Jenny Elvers, Lucy Diakovska, Manuel Charr, Marijke Amado, Martin Semmelrogge, Natalia Osada, Percival Duke, Sarah Joelle Jahnel und Simon Desue wohnen im begehrtesten Haus Deutschlands.
Weitere Folgen in Staffel 2013
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick