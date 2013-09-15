Tag 3: Freundschaften und AlkoholbeichtenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 3: Tag 3: Freundschaften und Alkoholbeichten
50 Min.Folge vom 15.09.2013Ab 12
Die Alkoholbeichte von Jenny: Die 41-Jährige spricht ganz offen mit Jan, Manuel und Marijke über ihre Alkoholsucht, die Hintergründe, den schweren Entzug und wie sie heute mit diesem dunklen Teil ihrer Vergangenheit umgeht. Jenny: "Der körperliche Entzug war so heftig, ich hatte solche Schmerzen. Ich dachte, ich sterbe." Manuel ist stolz auf die Schauspielerin: "Die Vergangenheit wird nicht mehr zurückkommen. In drei Tagen hast du Jahrestag und den feiern wir wie deinen Geburtstag!"
