Tag 2: Kohlsuppe, nackte Hintern und jede Menge SpieleJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 2: Tag 2: Kohlsuppe, nackte Hintern und jede Menge Spiele
57 Min.Ab 12
Es ist das Show-Highlight in diesem Herbst: Promi Big Brother! 14 Tage lang stehen in Berlin zehn prominente Bewohner unter ständiger Beobachtung: Wie schlagen sich die Promis abseits der roten Teppiche und unter 24-Stunden-Kameraüberwachung im Haus? Hier geraten sie alle an ihre Grenzen: Täglich müssen die prominenten Bewohner sich bei Challenges, Matches oder Tagesaufgaben beweisen. Moderiert wird die Show von Comedy-Prinzessin Cindy aus Marzahn und Entertainer Oliver Pocher.
Weitere Folgen in Staffel 2013
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick