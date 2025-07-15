Zum Inhalt springenBarrierefrei
Punk'd

Shaq, Avril Lavigne, Triple H

MTVStaffel 5Folge 8
Shaq, Avril Lavigne, Triple H

Folge 8: Shaq, Avril Lavigne, Triple H

21 Min.Ab 12

In "MTV Punk'd" nehmen Ashton Kutcher und andere Hosts Prominente aufs Korn. Um Stars wie Justin Timberlake, Beyoncé oder Drake einen ordentlichen Schrecken zu verpassen, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Dank raffinierter Pranks, falscher Polizisten und der versteckten Kamera kommen Fans der Schadenfreude und des Fremdschams voll auf ihre Kosten.

