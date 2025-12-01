Queen of the Oil Patch
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Massey geht auf Geschäftsreise in seine Heimatstadt Fort Chipewyan, Alberta. Er war schon lange nicht mehr zu Hause und hat gemischte Gefühle, denn es war nicht leicht für einen schwulen Jungen, dort aufzuwachsen. Bei seinem Aufenthalt hilft er einem alten Freund, mit einer Tragödie fertig zu werden, und wird von seiner Mutter mit seinen Plänen konfrontiert, ganz zu Iceis Rain zu werden.
