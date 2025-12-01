Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Queen of the Oil Patch

Staffel 1 Folge 2

OUTtvStaffel 1Folge 2vom 01.12.2025
Staffel 1 Folge 2

Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Queen of the Oil Patch

Folge 2: Staffel 1 Folge 2

23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Massey geht auf Geschäftsreise in seine Heimatstadt Fort Chipewyan, Alberta. Er war schon lange nicht mehr zu Hause und hat gemischte Gefühle, denn es war nicht leicht für einen schwulen Jungen, dort aufzuwachsen. Bei seinem Aufenthalt hilft er einem alten Freund, mit einer Tragödie fertig zu werden, und wird von seiner Mutter mit seinen Plänen konfrontiert, ganz zu Iceis Rain zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Queen of the Oil Patch
OUTtv
Queen of the Oil Patch

Queen of the Oil Patch

Alle 2 Staffeln und Folgen