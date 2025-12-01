Zum Inhalt springenBarrierefrei
Queen of the Oil Patch

Staffel 1 Folge 3

OUTtv
Staffel 1
Folge 3
vom 01.12.2025
Staffel 1 Folge 3

Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Queen of the Oil Patch

Folge 3: Staffel 1 Folge 3

23 Min.
Folge vom 01.12.2025
Ab 12

Vor drei Monaten hatte Massey einen schweren Autounfall und hat nun mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, darunter posttraumatischer Stress und eine Gehirnerschütterung. Er kann nicht Autofahren, was man als Geschäftsmann in Alberta aber muss. Um sein Unternehmen über Wasser zu halten, macht sich Massey auf die Suche nach einem Fahrer.

