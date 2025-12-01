Zum Inhalt springenBarrierefrei
Queen of the Oil Patch

Staffel 1 Folge 7

OUTtv Staffel 1 Folge 7 vom 01.12.2025
23 Min. Folge vom 01.12.2025 Ab 12

Massey sehnt sich seit Jahren nach einer Geisterwanderung, und jetzt tut er es endlich. Problem ist nur, dass er weder Zelt, Rucksack noch Wanderschuhe dabei hat, und seine Flip-Flops sind nicht medizinisch. Trotzdem wird sich Massey im Welt etwas Großem bewusst. Iceis wagt sich nach Winnipeg, um am ersten Two Spirit Powwow teilzunehmen, das jemals in Manitoba stattfand.

