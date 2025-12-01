Queen of the Oil Patch
Folge 7: Staffel 1 Folge 7
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Massey sehnt sich seit Jahren nach einer Geisterwanderung, und jetzt tut er es endlich. Problem ist nur, dass er weder Zelt, Rucksack noch Wanderschuhe dabei hat, und seine Flip-Flops sind nicht medizinisch. Trotzdem wird sich Massey im Welt etwas Großem bewusst. Iceis wagt sich nach Winnipeg, um am ersten Two Spirit Powwow teilzunehmen, das jemals in Manitoba stattfand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick