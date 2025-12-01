Queen of the Oil Patch
Folge 6: Staffel 1 Folge 6
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Massey besucht das Ben-Calf-Robe-Powwow in Edmonton, wo er sich die Tänzer anschaut, um sich auf Iceis' Tanz-Debüt vorzubereiten. Dann begibt er sich auf eine hektische Werbetour für eine Konferenz, auf der Massey seine Lebensgeschichte erzählen wird und Iceis einen Auftritt hat - wenn sie es rechtzeitig zum Veranstaltungsort schaffen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick