Heiße Nächte und ein schmutziges AngebotJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 13: Heiße Nächte und ein schmutziges Angebot
29 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Ein idyllischer Tag bricht in Kolumbien an... aber nicht für alle! Team Pink kämpft mit den Nachwirkungen einer anstrengenden Nacht, während Team Rot noch immer von einer heißen Nacht zehrt. Lisha und Lou erhalten ein verlockendes, aber unmoralisches Angebot, das sie vor eine schwierige Entscheidung stellt. Die Spannung steigt, als die Teams am nächsten Morgen eine überraschende Nachricht erhalten.
