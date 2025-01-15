Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reality Backpackers

Heiße Nächte und ein schmutziges Angebot

JoynStaffel 2Folge 13vom 15.01.2025
Heiße Nächte und ein schmutziges Angebot

Heiße Nächte und ein schmutziges AngebotJetzt kostenlos streamen

Reality Backpackers

Folge 13: Heiße Nächte und ein schmutziges Angebot

29 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Ein idyllischer Tag bricht in Kolumbien an... aber nicht für alle! Team Pink kämpft mit den Nachwirkungen einer anstrengenden Nacht, während Team Rot noch immer von einer heißen Nacht zehrt. Lisha und Lou erhalten ein verlockendes, aber unmoralisches Angebot, das sie vor eine schwierige Entscheidung stellt. Die Spannung steigt, als die Teams am nächsten Morgen eine überraschende Nachricht erhalten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Reality Backpackers
Joyn
Reality Backpackers

Reality Backpackers

Alle 2 Staffeln und Folgen