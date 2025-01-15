Reality Backpackers
Folge 14: Die große Abrechnung
33 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Die Spannung steigt, als die Teams zu einem epischen Wiedersehen zusammenkommen. Es ist Zeit für die große Abrechnung, bei der die Backpacker sich gnadenlos in verschiedenen Kategorien bewerten. Doch sie ahnen nicht, dass die Person mit den meisten negativen Stimmen die Macht erhält, die Routen für das Tagesziel festzulegen. Wird sie sich für die negativen Bewertungen rächen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick