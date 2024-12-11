"Einfach nur 'ne Verasche!" Die Reality-Stars am Rande des NervenzusammenbruchsJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 5: "Einfach nur 'ne Verasche!" Die Reality-Stars am Rande des Nervenzusammenbruchs
25 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Die Tagesziele werden härter, die Kräfte schwinden und die Nerven liegen blank. Streit, Tränen und Drama sind an der Tagesordnung. Die Beziehungen zwischen den Backpackern werden auf die Probe gestellt. Wer wird sich durchsetzen, wer wird zusammenbrechen?
