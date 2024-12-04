Abenteuer oder Albtraum? Die erste Nacht in der Wildnis!Jetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 3: Abenteuer oder Albtraum? Die erste Nacht in der Wildnis!
33 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Die Reality Backpackers stehen vor ihrer ersten großen Challenge: Der Weg zum ersten Tagesziel wird zur wahren Tortur. Unsicherheit und Verzweiflung breiten aus, während sie durch die unbarmherzige Wildnis Kolumbiens irren. Die Uhr tickt, denn nur wer es bis 16 Uhr schafft, kann Punkte sammeln und sich einen Vorteil im Wettkampf sichern.
