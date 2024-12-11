Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reality Backpackers

Paradies oder Hölle? Die Teams kämpfen mit den Strapazen!

JoynStaffel 2Folge 6vom 11.12.2024
Paradies oder Hölle? Die Teams kämpfen mit den Strapazen!

Paradies oder Hölle? Die Teams kämpfen mit den Strapazen!Jetzt kostenlos streamen

Reality Backpackers

Folge 6: Paradies oder Hölle? Die Teams kämpfen mit den Strapazen!

33 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Kolumbien: Traumhafte Strände, pulsierende Städte und eine atemberaubende Natur. Doch davon sehen die Reality Backpacker wenig, denn für sie ist es ein harter Kampf. Die nächste Herausforderung wartet: eine anspruchsvolle Route durch das Tayrona-Gebiet. Doch die Stimmung ist so schlecht, dass die Teams kaum noch zusammenhalten. Wer wird diese Herausforderung meistern? Wer wird die Strapazen überstehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Reality Backpackers
Joyn
Reality Backpackers

Reality Backpackers

Alle 2 Staffeln und Folgen