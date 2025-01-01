Richter Alexander Hold
Folge 108: Der Dorftrottel
45 Min.Ab 12
1. Fall: Hansi Weingart wird beschuldigt, die Arzthelferin Uschi Rosegger vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte ist wegen seines geistigen Zustands der "Dorftrottel" im Ort. Was könnte ihn zu der Tat getrieben haben? 2. Fall: Peter Andersen wird beschuldigt, den Vater seiner Freundin mit einer ihr ähnelnden Schaufensterpuppe von einer Brücke herab attackiert zu haben. Horst Hehmann erlitt dadurch einen Herzinfarkt.
