Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Dorftrottel

SAT.1Staffel 1Folge 108
Der Dorftrottel

Der DorftrottelJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 108: Der Dorftrottel

45 Min.Ab 12

1. Fall: Hansi Weingart wird beschuldigt, die Arzthelferin Uschi Rosegger vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte ist wegen seines geistigen Zustands der "Dorftrottel" im Ort. Was könnte ihn zu der Tat getrieben haben? 2. Fall: Peter Andersen wird beschuldigt, den Vater seiner Freundin mit einer ihr ähnelnden Schaufensterpuppe von einer Brücke herab attackiert zu haben. Horst Hehmann erlitt dadurch einen Herzinfarkt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen