Richter Alexander Hold
Folge 20: Treibjagd in den Tod/Hooligan-Randale
1. Fall: Mirko Sieger soll das Pferd von Sandra Krumholz mit seiner Motocross-Maschine auf die Autobahn gejagt haben. Elisabeth Borgmann fuhr frontal in das Tier und verunglückte. Ihr Beifahrer und das Pferd verstarben noch an der Unfallstelle. 2. Fall: Der Hooligan Stefan Büskirchen soll den gegnerischen Fußballfan Michael Neroth mit einem Kantholz brutal zusammengeschlagen haben. Ist er schuldig, dass Michael für sein Leben gezeichnet bleiben wird?
