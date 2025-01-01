Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Treibjagd in den Tod/Hooligan-Randale

SAT.1Staffel 1Folge 20
Treibjagd in den Tod/Hooligan-Randale

Treibjagd in den Tod/Hooligan-RandaleJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 20: Treibjagd in den Tod/Hooligan-Randale

45 Min.Ab 12

1. Fall: Mirko Sieger soll das Pferd von Sandra Krumholz mit seiner Motocross-Maschine auf die Autobahn gejagt haben. Elisabeth Borgmann fuhr frontal in das Tier und verunglückte. Ihr Beifahrer und das Pferd verstarben noch an der Unfallstelle. 2. Fall: Der Hooligan Stefan Büskirchen soll den gegnerischen Fußballfan Michael Neroth mit einem Kantholz brutal zusammengeschlagen haben. Ist er schuldig, dass Michael für sein Leben gezeichnet bleiben wird?

SAT.1
