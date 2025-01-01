Richter Alexander Hold
Folge 18: Richter Alexander Hold
45 Min.Ab 12
Das gestohlene Baby: Inge Bartels soll versucht haben, ein fremdes Baby von der Säuglingsstation eines Krankenhauses, zu entführen. Dabei wurde das Baby erheblich verletzt. Wie kam es zu dieser Tat? / Bei Freigang Überfall: Der Häftling Tobias Krämer wird beschuldigt, während eines Freigangs im September dieses Jahres zum zweiten Mal die Bank ausgeraubt zu haben, die er schon 1996 überfallen hatte. Ist er wirklich ein Wiederholungstäter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick