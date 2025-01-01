Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 148
Folge 148: Krankes Kind entführt/Die untreue Verlobte

42 Min.Ab 12

Heute: Diana Baumann soll ihrer Tochter Sophie die ärztliche Hilfe verweigert haben, als diese an einer Hirnhautentzündung erkrankte. Stattdessen soll Diana Baumann ihre Tochter selbst behandelt haben, indem sie einen Wunderheiler aufsuchte. Das kleine Mädchen behielt dadurch schwere Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen zurück. Und: Als Phillip Bormann seine Verlobte in flagranti mit einem anderen erwischte, soll er mit einem Golfschläger auf diesen eingeschlagen haben.

