Richter Alexander Hold
Folge 150: Verbrüht in der Badewanne/Von der Schwester gefoltert
42 Min.Ab 12
Heute: Udo Nitz soll den schwer behinderten Bruder seiner Freundin Marina absichtlich in kochend heißes Badewasser gelegt haben. Er selbst bestreitet die Tat. Kann ihn das Gericht überführen? Und: Gitte Daffner steht vor Gericht, weil sie ihren Schwager drei Tage lang gefesselt und geknebelt in ihrem Keller gefangen gehalten und mit einem Elektroschocker und einem Lötkolben malträtiert haben soll. Ist diese Frau tatsächlich zu so einer grausamen Folter fähig?
