SAT.1Staffel 1Folge 153
Folge 153: Die feigen Polizisten/Mutter auf Drogen

41 Min.Ab 12

Heute: Zwei Polizisten müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie bei einem Einsatz nicht sofort eingeschritten sind, sondern minutenlang auf Verstärkung gewartet haben. Genau in diesem Zeitraum wurde eine Prostituierte von Ihrem Zuhälter derart verprügelt, dass sie jetzt ein Pflegefall ist. Und: Die ehemalige Drogenabhängige Angelika Weinrich ist angeklagt, in ihrer Wohnung Heroin und Ecstasy aufbewahrt zu haben. Ihr 8-jähriger Sohn schluckte von diesen Drogen ...

