SAT.1Staffel 1Folge 182
41 Min.Ab 12

1. Fall: Die Angeklagte Anke Schuster soll vor zwölf Jahren auf der Säuglingsstation eines Brandenburger Krankenhauses ihr totes Baby gegen ein fremdes Baby vertauscht haben. Doch Anke Schuster bestreitet die Tat. 2. Fall: Der Ex-Häftling Rafael Gröner ist angeklagt Volker Knautz angefahren zu haben. Er behauptet jedoch Knautz wäre absichtlich vor seinen Wagen gesprungen, weil er Selbstmord begehen wollte.

SAT.1
