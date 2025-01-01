Lebendig begraben/Büro in FlammenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 22: Lebendig begraben/Büro in Flammen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Thorsten Weikard hat seinen Freund Frank Godau für eine Mutprobe in einem präparierten Sarg bei lebendigem Leibe begraben. Dieser ist qualvoll erstickt. Was geschah in dieser Nacht auf dem Friedhof? 2. Fall: Ekkehard Spengler erlitt schwere Brandverletzungen, weil nach einem Molotow-Anschlag sein Büro in Flammen stand. Der vermeintliche Täter hat allerdings ein Alibi - wenn auch ein zweifelhaftes ...
