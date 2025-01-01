Das Popstar-Casting/Anschlag auf dem FilmfestJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 52: Das Popstar-Casting/Anschlag auf dem Filmfest
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die 19-jährige Nicolette Spreemann wird beschuldigt, ihrer Freundin und Mitbewohnerin Alicia Essig-Essenz in deren Gurgellösung gefüllt zu haben, um Alicias Stimmbänder zu verätzen. Ist Nicolette neidisch auf Alicias schöne Stimme? 2. Fall: Arne Dietrich steht wegen grober Sachbeschädigung und Vandalismus vor Gericht. Er soll 38 Luxuskarossen mit einer Spraydose fein säuberlich durchnummeriert haben.
