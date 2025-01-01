Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das Popstar-Casting/Anschlag auf dem Filmfest

SAT.1Staffel 1Folge 52
Das Popstar-Casting/Anschlag auf dem Filmfest

Das Popstar-Casting/Anschlag auf dem FilmfestJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 52: Das Popstar-Casting/Anschlag auf dem Filmfest

42 Min.Ab 12

1. Fall: Die 19-jährige Nicolette Spreemann wird beschuldigt, ihrer Freundin und Mitbewohnerin Alicia Essig-Essenz in deren Gurgellösung gefüllt zu haben, um Alicias Stimmbänder zu verätzen. Ist Nicolette neidisch auf Alicias schöne Stimme? 2. Fall: Arne Dietrich steht wegen grober Sachbeschädigung und Vandalismus vor Gericht. Er soll 38 Luxuskarossen mit einer Spraydose fein säuberlich durchnummeriert haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen