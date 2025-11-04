Der Trucker und das PornoheftJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 2023: Der Trucker und das Pornoheft
45 Min.Ab 12
Lutz ist sexuell frustriert, weil es in seiner Ehe nicht mehr so gut läuft und er auch bei anderen Frauen immer wieder abblitzt. Deshalb hat sich der Lkw-Fahrer ein Pornoheft gekauft. Wenig später rast er ungebremst in ein Stauende. Acht Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Hat sich Lutz während der Fahrt selbst befriedigt?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick