Richter Alexander Hold

Elektroschocks für den Spannertrainer

SAT.1Staffel 12Folge 2035
Elektroschocks für den Spannertrainer

Richter Alexander Hold

Folge 2035: Elektroschocks für den Spannertrainer

46 Min.Ab 12

Fabian hat die Fußballmannschaft der Mädchen trainiert - bis auf seinem Handy Fotos gefunden wurden, die seine Schützlinge beim Duschen zeigen. Seither wird er von allen Seiten angefeindet. Jetzt hat ihn sogar jemand mit einem Elektroschocker niedergestreckt ...

