Richter Alexander Hold
Folge 423: Falsche Liebesschwüre
41 Min.Ab 12
1. Fall: Hat der Stallbursche Christoph Eichmann sich mit falschen Liebesschwüren das Vertrauen der 17-jährigen Steffi erschlichen, um dem Mädchen ihr Pferd zu stehlen? Oder hat Christoph das Tier tatsächlich in Steffis Auftrag verkauft? 2. Fall: Die angesehene Urologin Dr. Vanessa Starck soll sich am Freund ihrer Tochter vergriffen haben. Hat sie ihm ans Geschlechtsteil gefasst und sich über seine kümmerliche Männlichkeit lustig gemacht?
