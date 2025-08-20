Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachbar schikaniert

SAT.1 Staffel 3 Folge 438
Folge 438: Nachbar schikaniert

43 Min. Ab 12

1. Fall: Zertrümmerte die 16-jährige Lisa Mink die lebensgroße Puppe von Rüdiger Petzold mit dem Vorschlaghammer? Wollte Sie ihren Nachbarn schikanieren, weil er mit seiner Puppe zusammenlebt wie mit einer Frau? 2. Fall: Rasul Hekima ist angeklagt, seinen Mitschüler Jonas Tannhaus beim Schulausflug absichtlich ins Bärengehege gestoßen zu haben. Rächte er sich damit an dem ausländerfeindlichen Jungen?

