Richter Alexander Hold
Folge 461: Streit unter Prinzessinnen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die Vize-Faschingsprinzessin Jennifer Körner soll der amtierenden Faschingsprinzessin Larissa Blume die Haare abgeschnitten und rot gefärbt haben, um ihr den Titel abspenstig zu machen ... 2. Fall: Katharina Herold ist angeklagt, ihren Mann Florian mit einer Schinkenkeule k.o. geschlagen zu haben, weil sie ihn zu Hause mit seiner vermeintlichen Geliebten erwischt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick