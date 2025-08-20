Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Streit unter Prinzessinnen

SAT.1Staffel 3Folge 461
Streit unter Prinzessinnen

Folge 461: Streit unter Prinzessinnen

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Vize-Faschingsprinzessin Jennifer Körner soll der amtierenden Faschingsprinzessin Larissa Blume die Haare abgeschnitten und rot gefärbt haben, um ihr den Titel abspenstig zu machen ... 2. Fall: Katharina Herold ist angeklagt, ihren Mann Florian mit einer Schinkenkeule k.o. geschlagen zu haben, weil sie ihn zu Hause mit seiner vermeintlichen Geliebten erwischt hat ...

