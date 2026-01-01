Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 465
Folge 465: Baby entführt und verkauft

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Psychologen Linda und Albert Buchmann sollen das Baby ihrer Patientin Trine Morgenstern entführt haben, um es in die Dominikanische Republik zu verkaufen. Das Ehepaar beschuldigt seine Töchter der Tat... 2. Fall: Wanda Specht ist angeklagt, ihre ehemalige Mitbewohnerin Nele Goldmann in deren Heimsauna eingesperrt zu haben, um sie so daran zu hindern, ein Kleid von Jennifer Lopez zu ersteigern...

SAT.1
