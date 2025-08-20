Richter Alexander Hold
Folge 478: Horror-Video
44 Min.Ab 12
1. Fall: Ralph und Andre sollen die 17-jährige Judith gezwungen haben, in einem brutalen Horror-Video mitzuspielen. Verschleppten sie das Mädchen in den Wald und hielten sie in einem alten Bunker gefangen? Litt Judith Todesängste, weil sie glaubte, am Ende des Films sterben zu müssen? 2. Fall: Corinna Kowatschek ist angeklagt, das neue Luxusauto ihrer Erzfeindin Tanja Schneider in Brand gesteckt zu haben, weil die einen One Night Stand mit Corinnas Freund hatte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick