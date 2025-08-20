Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 478
Folge 478: Horror-Video

44 Min.Ab 12

1. Fall: Ralph und Andre sollen die 17-jährige Judith gezwungen haben, in einem brutalen Horror-Video mitzuspielen. Verschleppten sie das Mädchen in den Wald und hielten sie in einem alten Bunker gefangen? Litt Judith Todesängste, weil sie glaubte, am Ende des Films sterben zu müssen? 2. Fall: Corinna Kowatschek ist angeklagt, das neue Luxusauto ihrer Erzfeindin Tanja Schneider in Brand gesteckt zu haben, weil die einen One Night Stand mit Corinnas Freund hatte.

Richter Alexander Hold
SAT.1
