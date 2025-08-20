Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 524
Folge 524: Partygirls

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mia und Bella haben sich von Daniel für 20.000 Euro als Partygirls im Internet ersteigern lassen. Haben die Frauen ihn unter Drogen gesetzt, um ihn anschließend zu bestehlen? Oder hat Daniel die Drogen freiwillig genommen und im Rausch die Wertsachen in Höhe von 80.000 Euro verschenkt? 2. Fall, Teil 1: Timo ist angeklagt, seinen Mathe-Lehrer aus Rache für schlechte Noten mit einem Schlagstock niedergeknüppelt zu haben. Wird er zu Unrecht zum Sündenbock gemacht?

Richter Alexander Hold
SAT.1
