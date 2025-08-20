Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Geiselnahme

SAT.1Staffel 3Folge 533
Die Geiselnahme

Die GeiselnahmeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 533: Die Geiselnahme

44 Min.Ab 12

Sebastian ist angeklagt, seine Stiefschwester Claudia entführt und in einen Bunker verschleppt zu haben. Wollte er damit seinen verhassten Stiefvater Dieter in Angst und Schrecken versetzen? Sollten die zwei Millionen Euro Lösegeld eine Entschädigung für die jahrelangen Demütigungen sein, die Sebastian von seinem Stiefvater hinnehmen musste? Oder hatte der Hausmeister Heiner Grund, seinem Arbeitgeber zu schaden?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen