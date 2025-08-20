Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 566
Folge 566: Auto gegen Baum

44 Min.Ab 12

1. Fall, Teil 2 von gestern. 2. Fall: Harrys Schafe sind dafür verantwortlich, dass die Gastwirtin Marion mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt ist und schwer verletzt wurde. Sind die Tiere auf die Straße gelaufen, weil der Schäfer wieder einmal vergessen hatte, das Gatter des Weidezauns zu schließen? Oder hat Harry sie auf die Straße getrieben und den Unfall provoziert, weil er Trinkschulden bei der Gastwirtin hatte?

