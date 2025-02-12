Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 178
43 Min.Ab 12

Fall 1: Silke und Rainer Kolbert treffen sich, um ihre Scheidung zu besprechen. Tage später zeigt Silke ihn wegen Vergewaltigung an. Hat er ihr wirklich Gewalt angetan oder schämt sie sich für die gemeinsame Abschiedsnummer? / Fall 2: Eine Nonne als gemeine Diebin? Fast unvorstellbar, dass Schwester Magdalena die Kirche hinterhältig beklaut hat! Oder gibt es ein dunkles Geheimnis im Leben der jungen Frau?

SAT.1
