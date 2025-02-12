Richterin Barbara Salesch
Folge 187: Dumm gelaufen
43 Min.Ab 12
Fall 1: Ein Seitensprung mit Folgen. Führt der Privatdetektiv Peter Kretschmer ein doppeltes Spiel mit dem Ehepaar und kassierte einerseits Honorar und andererseits Schweigegeld? / Fall 2: Für eine saubere Stadt. Nackt und an einen Baum gefesselt endet für die Prostituierte Jeanette die Begegnung mit einem Freier. Alle Spuren führen zum Oberbürgermeister.
