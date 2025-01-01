Richterin Barbara Salesch
Folge 714: Kinder-Casting
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der Leiter einer Kinder-Castingagentur soll einen seiner Schützlinge mit Schlaftabletten vergiftet haben. Wollte er das quirlige Kind vor einem Fotoshooting ruhig stellen, um einen wichtigen Auftrag nicht zu verlieren? 2. Fall: Priester Mark soll den Architekten Karsten mit Chloroform betäubt und ihm mit einer Glasscherbe das Wort "Schande" in den Rücken geritzt haben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick