Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Abtreibung wider Willen

SAT.1Staffel 5Folge 716
Abtreibung wider Willen

Abtreibung wider WillenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 716: Abtreibung wider Willen

45 Min.Ab 12

1. Fall: Mit starken Blutungen und Unterleibsschmerzen bricht die schwangere Jasmin zusammen und verliert ihr Baby. Ihr Ehemann Sören soll ihr ein Abtreibungsmittel in den Wein gemischt haben. 2. Fall: Während des Abendessens bricht Christof mit schweren Vergiftungserscheinungen zusammen. Hat seine Haushälterin Natalia wirklich aus Versehen die Mayonnaise mit Scheuermilch verwechselt?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen