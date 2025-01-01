Richterin Barbara Salesch
Folge 716: Abtreibung wider Willen
45 Min.Ab 12
1. Fall: Mit starken Blutungen und Unterleibsschmerzen bricht die schwangere Jasmin zusammen und verliert ihr Baby. Ihr Ehemann Sören soll ihr ein Abtreibungsmittel in den Wein gemischt haben. 2. Fall: Während des Abendessens bricht Christof mit schweren Vergiftungserscheinungen zusammen. Hat seine Haushälterin Natalia wirklich aus Versehen die Mayonnaise mit Scheuermilch verwechselt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick