Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Hellseher

SAT.1Staffel 5Folge 724
Der Hellseher

Der HellseherJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 724: Der Hellseher

44 Min.Ab 12

Fall 1: Mit voller Wucht soll Veronika dem Freund ihrer Tochter in die Weichteile getreten haben. Florian muss daraufhin ein Hoden abgenommen werden. Welchen Grund könnte die resolute Mutter haben, ihren Schwiegersohn in Spe so zu verletzen? Fall 2: Mit seinen hellseherischen Fähigkeiten will Murat geholfen haben den entführten Manuel zu befreien. Ist er wirklich ein übersinnlicher Helfer oder doch nur ein Scharlatan?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen