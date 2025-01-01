Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tod eines Frauenhelden

SAT.1Staffel 5Folge 632
Tod eines Frauenhelden

Tod eines FrauenheldenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 632: Tod eines Frauenhelden

45 Min.Ab 12

Bei einem Doppelmord werden Luc und Sofia mit mehreren Schüssen nach einer Liebesnacht hingerichtet. Hartmut hat Luc zuvor auf offener Straße bedroht, ihn sogar im Beisein eines Polizisten angegriffen. Wollte Hartmut sich dafür rächen, dass Luc ein Verhältnis mit seiner Frau Tanja hatte und die sich das Leben genommen hat, als der sie fallen ließ?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

