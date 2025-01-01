Richterin Barbara Salesch
Folge 731: Säure-Attentat
43 Min.Ab 12
1. Fall: Maries Gesicht wird mit ätzender Säure entstellt. Hat ihr Bruder Florian das hübsche Mädchen erst zusammengeschlagen und dann so verunstaltet, weil er mit ihrem neuen Freund nicht einverstanden war? 2. Fall: Vollkommen allein gelassen irrt der achtjährige Pascal auf einem Autobahn-Rastplatz umher und läuft vor ein fahrendes Auto. Er beteuert, seine Betreuerin habe ihn absichtlich vergessen, um ihm eine Lektion zu erteilen.
