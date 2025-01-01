Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Rache am Chef?

SAT.1Staffel 5Folge 733
Rache am Chef?

Rache am Chef?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 733: Rache am Chef?

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einem Jagdmesser sticht eine vermummte Gestalt mitten in der Nacht auf den ahnungslosen Josef ein. Wollte sich der arbeitslose Alex mit diesem Überfall an seinem ehemaligen Chef rächen, weil der ihn aus der Firma geschmissen hat? 2. Fall: Nur knapp entgeht die schwangere Leonie einem Anschlag, als sie mit dem Fahrrad unterwegs ist. Sie ist sich sicher, den Vater ihres Freundes am Steuer des Wagens erkannt zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen