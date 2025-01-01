Richterin Barbara Salesch
Folge 739: Kondom des Grauens
45 Min.Ab 12
1. Fall: Marco verletzt sich sein bestes Stück, als er ein Kondom überstülpt, das mit ätzendem Badreiniger bestrichen ist. Wollte seine Ex-Freundin Carola so verhindern, dass Marco mit seiner neuen Flamme hemmungslosen Sex hat? 2. Fall: Sabines Traum von einem Job auf der Insel Sardinien endet gefesselt und geknebelt. Ihre vermeintlichen Arbeitgeber Mascha und Lukas sollen sie fast eine Woche im Keller ihres Hauses gefangen gehalten haben.
