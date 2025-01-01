Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Notwehr

SAT.1Staffel 5Folge 740
Folge 740: Notwehr

44 Min.Ab 12

1. Fall: Aus Notwehr erschlägt Thomas den Rottweilerrüden seiner Nachbarn mit einer Eisenstange. Nelly und Hajo sollen den Hund auf ihn gehetzt haben. 2. Fall: Kranführer Manfred hat seinen Chef mit einer tonnenschweren Betonplatte erschlagen. War der unzuverlässige Arbeiter wieder betrunken oder hat ihm Schichtführer Mario wirklich ein falsches Zeichen gegeben?

