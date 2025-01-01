Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Krimineller Freigang

SAT.1Staffel 5Folge 751
Krimineller Freigang

Richterin Barbara Salesch

Folge 751: Krimineller Freigang

44 Min.Ab 12

1. Fall: Daniel stirbt auf dem OP-Tisch an seinen inneren Verletzungen - er wurde von Toralf überfahren. Der war zunächst geflüchtet, wurde aber gefasst. 2. Fall: Obwohl sie noch im Knast sitzt, soll Mandy auf ihren Freigängen wieder kriminell geworden sein. Hat sie als Hure gearbeitet und einen Freier gefesselt und bestohlen?

