Richterin Barbara Salesch
Folge 755: Erotik-Casting
44 Min.Ab 12
1. Fall: Natascha nimmt an einem Erotik-Casting bei Rudi teil, für das sie 350 Euro zahlen muss. Doch anstelle lukrativer Filmrollen, erhält sie von fremden Männern auf der Straße unsittliche Angebote. 2. Fall: Mit einem gezielten Schuss ins Knie soll Andrea den Dealer ihrer Tochter Merle schwer verletzt haben. Sie hat zufällig herausgefunden, dass Timo sie mit Heroin versorgt.
