Richterin Barbara Salesch
Folge 760: Besuch von der Mafia
44 Min.Ab 12
1. Fall: Gregor wird im Park von zwei unbekannten Männern zusammengeschlagen. Als sie von ihm ablassen, bestellen sie ihm noch einen schönen Gruß von Jennifer. Gregor kennt nur eine Jennifer - seine Auszubildende. 2. Fall: Mit vorgehaltener Waffe will Paolo Cattani in einem italienischen Restaurant angeblich Schutzgeld erpressen. Doch Kellner Gianni Maldoni kann den Ex-Mafioso überwältigen!
